Caio confirma que ocorreram mais de 300 demissões nos últimos dias em Botucatu

As empresas do Grupo Caio em Botucatu empregam cerca de 5 mil trabalhadores

O Grupo Caio, através da sua Assessoria de Imprensa, confirmou no final da tarde desta terça-feira, 02, que foram realizadas, aproximadamente, 320 demissões de colaboradores nos últimos dias. Segundo a Caio, parte dos cortes foi de colaboradores que pediram demissão voluntária.

Nas redes sociais, funcionários divulgam outros números, alguns chegam na previsão de mil demissões.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, Cláudio Beiço, as demissões deveriam ser encerradas hoje. “A proposta inicial da empresa era a demissão de 47% do efetivo, depois de muitas negociações chegamos a 8%, graças ao bom trabalho em conjunto do Sindicato e a Diretoria da Caio. Na quarta e na quinta vamos fazer a votação para um novo acordo, com estabilidade até 30 de novembro”, disse Beiço ao Jornal Leia Notícias.