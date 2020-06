Assistência Social de Avaré intensifica ações junto à população vulnerável durante pandemia

O município conta ainda com o Serviço Social que avalia demandas

Da Redação

Desde março, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) vem traçando ações no enfrentamento à Covid-19 através de monitoramento e orientação à população em situação de vulnerabilidade.

A condição incluiu pessoas em situação de rua, idosos, casos emergenciais e aqueles que necessitam de questões básicas como alimentação. O trabalho junto a pessoas em situação de rua é diário, informa a pasta.

Após reunião entre Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal da Saúde, Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e técnicos foi elaborado o Serviço Emergencial. Na fase inicial, a ação acolheu o público-alvo no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”. O trabalho contou com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes, de voluntários da sociedade civil e da Guarda Municipal.

Numa segunda etapa, a iniciativa teve continuidade no Centro Social Urbano (CSU), que conta com mais infraestrutura e acomodações individuais. Além da disponibilização de acomodação, o serviço oferece alimentação para os acolhidos.

Paralelamente, a equipe do SEAS continua realizando a abordagem junto a pessoas que, por vontade própria, permanecem nas ruas.

Testes de saúde

Diante da preocupação com o estado de saúde e o aumento de casos de Covid-19 no município, foi realizada ainda ação em conjunto com a Vigilância Epidemiológica que incluiu testes para diagnóstico de tuberculose, hepatite, sífilis e HIV.

Enquanto durar a pandemia, o Serviço Emergencial também vai ofertar um curso básico de panificação aos que aderirem ao acolhimento. “Vemos como forma prioritária para a reinserção a oferta de ferramentas que possibilitem asaída das ruas”, avalia a secretária Adriana Moreira Gomes, titular da Semads.

Serviços permanentes

Já como serviço contínuo há a Casa de Passagem. São disponibilizadas refeições, repouso, banho, higiene em local estruturado com equipe técnica, monitoria, serviços gerais, cozinheiras e motorista. O órgão recebe pessoas em situação de rua de Avaré e trecheiros, estes últimos podendo permanecer na entidade entre 3 e 90 dias após avaliação técnica.

Paralelamente, a equipe do SEAS fornece passagens de ônibus para que aqueles que desejam seguir seu caminho. “Estamos finalizando a adequação do novo espaço da Casa de Passagem que contará com espaço para horta e compostagem, trabalho em conjunto com o Instituto Federal (IFSP) que muito nos honra pela seriedade e compromisso junto aos trabalhos desenvolvidos no município”, continua a gestora.

O município conta ainda com o Serviço Social que avalia demandas, faz encaminhamentos ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e à rede municipal de saúde, viabiliza questões documentais e o contato com os núcleos familiares na tentativa de reorganização social, bem como orientações e estudos de casos na tentativa de nova composição familiar.