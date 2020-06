Botucatu investiga surto de Covid-19 em duas casas de repouso da Cidade após morte de dois idosos

Até o momento a Prefeitura de Botucatu não confirmou o caso

Do Leia Notícias

Duas casas que cuidam de idosos em Botucatu teriam sido interditadas após a confirmação da morte de dois idosos que moravam nos locais, por Covid-19.

De acordo com familiares de moradores dos Lares de Idosos, que são do mesmo proprietário, um no Centro e outro na região da Vila Mariana, estão em investigação um surto de Covid-19 nos locais. Diversos idosos já teriam sido testados positivos para doença, a outros ainda estariam realizando exames. Cuidadores e profissionais da Saúde também estariam contaminados.