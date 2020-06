Morre o radialista Paulo Magrão, da Rádio Municipalista

Magrão teve passagem por emissoras como Cultura FM, F-8 e Municipalista

Da Redação

Morreu nesta quinta-feira, 4 de junho, aos 50 anos, o radialista Paulo Magrão Pelegrini, o Magrão. O profissional de comunicação passava por tratamento médico contra um câncer.

Ainda não foram divulgadas informações sobre velório ou sepultamento. Magrão teve passagem por emissoras como Cultura FM, F-8 e Municipalista, sua última empresa.

Ao final do programa A Marreta, o diretor da rádio Municipalista Vanderley dos Santos, emocionado, frisou o convívio com o técnico. “Era uma pessoa que brincava muito e nós com seu linguajar caboclo. O Paulo partirá para outra dimensão, para outra vida. Particularmente não acredito na morte, mas sim na vida. Essa passagem dele em nossa convivência se encerra aqui, mas continua do outro lado. Vai deixar um vazio, uma tristeza grande. Ele havia passado por uma cirurgia devido a uma doença grave, que retornou. Passou novamente por outra cirurgia que foi de emergência e com intercorrências. É um amigo que se vai”, disse o radialista no encerramento do programa.