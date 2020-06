Por mais de R$ 2 milhões, Santander vence leilão e administrará folha salarial de servidores da Prefeitura de São Manuel

A Administração Municipal através da Diretoria de Finanças realizou na manhã desta quinta-feira, 4, o pregão para a venda da folha de pagamento de seus servidores.

Participaram do processo licitatório os bancos Santander, Itaú, Bradesco e caixa Econômica Federal. A última venda efetuada da folha de servidores foi no ano de 2016, na época pelo valor de R$ 900.000,00.

Na manhã de hoje, após várias propostas, o banco Santander acabou vencendo a licitação e pagará R$ 2.475.000,00 pelo direito da prestação do serviço aos servidores municipais.

O processo de transição da Caixa para o Santander ocorrerá dentro dos próximos 120 dias.

Os representantes dos bancos que participaram do processo licitatório fizeram questão de elogiar a lisura do processo licitatório e inclusive estenderam o recebimento de alguns serviços efetuados pela Prefeitura, como por exemplo, o IPTU, o que não vinha ocorrendo.

Para o prefeito municipal esse dinheiro chegará em boa hora, principalmente pela acentuada queda na arrecadação em função da pandemia.

Para o diretor de Finanças Claudio Batista, o trabalho realizado pela Administração Municipal, principalmente nas questões envolvendo as finanças do Município, que paga em dia seus fornecedores e suas obrigações, reflete positivamente também na avaliação das instituições financeiras. “Hoje a Administração Municipal de São Manuel tem credibilidade junto aos seus fornecedores, prestadores de serviços e servidores municipais. Pagamos nossas obrigações em dia e mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, estamos realizando e pagando as obras em andamento. Tudo feito com muito planejamento e dedicação”, disse o diretor.