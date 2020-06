Prefeitura de Botucatu retoma trabalho para concluir avenida de acesso ao viaduto e residencial Cachoeirinha

Ocorre também a finalização das guias e sarjetas, que já possui galerias

Da Redação com Leia Notícias

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, divulgou que a avenida que ligará o novo viaduto, entre o Jardim Paraíso e o Jardim Cristina, à Rodovia Alcides Soares e a região do Cachoeirinha, está recebendo a preparação para pavimentação asfáltica.

“Estamos caminhando para o fim da 1ªetapa do Anel Viário em nossa Cidade. A avenida que ligará o novo viaduto entre o Jardim Paraíso e o Jardim Cristina, à Rodovia Alcides Soares e região do Cachoeirinha já está recebendo a preparação para a chegada da massa asfáltica. Tudo com mão de obra própria, dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, o que significa economia e competência na execução”, disse.

Segundo o prefeito, ocorre também a finalização das guias e sarjetas, que já possui galerias e toda infraestrutura de drenagem pluvial.