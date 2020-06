Sabesp realiza trabalhos de recuperação asfáltica na Avenida Santana

Desvio no trânsito e transporte público será feito pela Rua Coronel Fonseca e General Telles

Da Redação

A Sabesp realiza nesta quinta-feira, dia 4/6, serviços de reposição asfáltica no cruzamento da Avenida Santana com a Rua Djama Dutra, em Botucatu. Durante os trabalhos será necessário a interdição do trânsito na Avenida Santana, sentido bairro, com a Rua Coronel Fonseca. Já na Rua Djalma Dutra a interdição será entre a Rua General Telles e Avenida Santana.

O desvio no trânsito e transporte público será feito pela Rua Coronel Fonseca e General Telles, com retorno para Avenida pela Rua Sete de Setembro.

A previsão é que os serviços sejam concluídos, sem prejuízo no abastecimento, ainda no período da manhã, com a liberação das vias. A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.