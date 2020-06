São Manuel adere a aplicativo para denúncias de violência contra a mulher

Aplicativo é apenas mais um canal de atendimento oferecido à população

Da Redação

A Guarda Civil Municipal de São Manuel (GCM), através da Patrulha Maria da Penha, aderiu a um aplicativo que auxilia mulheres vítimas de violência a realizarem denúncias de forma prática e dinâmica.

O aplicativo, que recebeu o nome de “Está Acontecendo”, é gratuito e pode ser instalado através da loja oficial de aplicativos para celulares e tablets (Play Store). O seu funcionamento consiste, basicamente, em quatro botões que podem ser acionados a qualquer momento e em qualquer lugar pela mulher que está sendo vítima de violência de acordo com o tipo de situação que estiver ocorrendo (Ajuda, Ameaça, Assédio e Viatura Patrulha Maria da Penha). Pelo aplicativo, inclusive, é possível a vítima enviar sua localização para que a Patrulha Maria da Penha vá até o local para atender a ocorrência.

Vale ressaltar que o aplicativo é apenas mais um canal de atendimento oferecido à população e que o telefone de emergência 199 continua funcionando. A novidade pode ser utilizada também por mulheres que já denunciaram seus agressores e possuem medida protetiva.

Criadores

O aplicativo foi desenvolvido por um grupo de quatro amigos: Fernando Moura, Paulo Winckler, Adriano Rocha e Bruno Sonoda, após a ocorrência de um feminicídio na cidade de Bariri quando uma jovem foi assassinada e a última medida que ela conseguiu tomar foi enviar uma foto para o namorado. Depois, casos semelhantes como esse ocorreram em Botucatu e São Manuel. A ideia, no entanto, veio de um locutor que sugeriu em seu programa a criação de um sistema semelhante no momento que os amigos ouviam o rádio. Com isso, criaram o aplicativo e disponibilizaram de forma gratuita para utilização das mulheres e das forças de segurança dos municípios.

Implantação em São Manuel

Os guardas civis municipais que integram a Patrulha Maria da Penha de São Manuel, GCM Simone e GCM Luciano, tiveram a oportunidade de conhecer Fernando, um dos desenvolvedores do aplicativo, que se disponibilizou a implantá-lo no município. Após esse encontro, foi realizada uma reunião que contou com a presença do prefeito Ricardo Salaro, do diretor de Segurança Pública e Trânsito, dr. Adjair de Campos e do comandante da GCM local, Wagner Camargo, que abraçaram a ideia de trazerem este serviço de forma pioneira para a GCM de São Manuel.