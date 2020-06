Botucatu está entre os 50 municípios com mais casos de covid-19 no Estado

Os números de casos registrados coloca o município no nível máximo da incidência da covid-19

Por Flávio Fogueral

Ao alcançar a marca de 325 casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira, 4 de junho, Botucatu entrou no ranking das 50 cidades com maior incidência da doença no Estado, ocupando a 37ª posição entre os 542 municípios paulistas afetados pelo coronavírus.

A listagem consta nos dados oficiais do governo paulista que cruza informações das secretarias municipais de saúde, vigilâncias epidemiológicas e dados do Ministério da Saúde. Os números de casos registrados em Botucatu desde o início da pandemia coloca o município no nível máximo da incidência da covid-19, com patamar superior a 150 casos. Na região, ainda integram o ranking Bauru (345 casos e 15 mortes), Jaú (217 casos e 6 óbitos) e Lençóis Paulista (298 casos e 9 mortes).

No último levantamento feito pela secretaria municipal de Saúde, Botucatu registrou 17 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, fazendo com que os dados oficiais de incidência da doença passassem a 338 nesta quinta-feira, 4 de maio. Ainda ocorreram nove óbitos com diagnóstico positivo para covid-19, sendo que duas mulheres, na faixa dos 60 e 80 anos foram as mais recentes vítimas nesta semana. Os dados do governo do Estado ainda não contabilizam esta atualização feita pela secretária de saúde local, mas indica que a taxa de letalidade está em 2,2%.

Dentro deste contexto, o município ainda concentra 7 botucatuenses internados nos hospitais e 127 pessoas em tratamento domiciliar e que 195 pessoas foram curadas da covid-19. Para identificar os casos presentes na comunidade, o Poder Público tem realizado desde meados de abril, testes na comunidade em pessoas que apresentam sintomas de síndrome gripal. De 40 mil testes disponíveis para os próximos meses, já ocorreram 2186 exames, que apontaram 247 casos positivos e 1939 negativos da doença.

Segundo informe da própria prefeitura divulgado na última semana, mais de 80 bairros da Cidade registravam casos da doença. No entanto, o Poder Público botucatuense salientou que não é possível quantificar o número de pessoas afetadas pela doença em cada bairro já que “diferentemente da dengue, onde o vetor da doença se apresenta no bairro onde o caso é confirmado, com o coronavírus é diferente. A pessoa morando no bairro x pode ter pego no bairro y. Os exames também são colhidos em postos de saúde de região onde muitas vezes a pessoa não pertence. Então não há uma estatística nesse momento neste sentido”, conforme resposta enviada pelo setor de comunicação da Prefeitura.

Quanto à estrutura de atendimento, atualmente são dezesseis leitos exclusivos (que podem chegar a 30) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 100 em enfermaria disponíveis para coronavírus no Hospital das Clínicas de Botucatu, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já a rede privada oferece dez leitos em UTI para tratamento da covid-19.