Botucatu: Mais 9 idosos confirmados com Covid-19 em casa de repouso e 4 cuidadores

Do Leia Notícias

De acordo como Secretário de Saúde de Botucatu, nesta sexta-feira, 05, foram divulgados mais 21 resultados de exames realizados nas casas de idosos que tiveram surto na Cidade.

Destes 21 resultados, foram 9 idosos confirmados com o novo coronavírus e quatro cuidadores no Lar São Rafael, na Vila Mariana.

Ontem foram realizados exames no Lar Nossa Senhora de Fátima, na Rua Dr. Costa Leite, com 8 idosos confirmados com Covid-19 e dois cuidadores.

No total, até o momento, segundo Secretário, são 17 idosos infectados e 6 cuidadores. Duas idosas, uma moradora de cada casa, morreram no início desta semana com a doença.