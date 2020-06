Botucatu: um dos idosos contaminados em casa de repouso é encaminhado ao HC com problemas respiratórios

Seis cuidadores também foram contaminados

Do Leia Notícias

Um dos 17 idosos contaminados no surto de Covid-19 em duas casas de repouso de Botucatu precisou ser levado ao Hospital das Clínicas, com problemas respiratórios.

Segundo o Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, nesta sexta-feira, 05, um dos idosos, morador do Lar São Rafael, na Vila Mariana, apresentou uma queda na saturação de oxigênio e foi transferido, pelo Samu, para o Hospital das Clínicas, onde ficará internado em tratamento. Já um idoso, morador do Lar Nossa Senhora de Fátima, na Rua Dr. Costa Leite, apresenta quadro febril e está sendo acompanhado pelos médicos, na casa de repouso.

Além dos 17 idosos contaminados, 6 cuidadores, que trabalham nas duas casas – por ser do mesmo proprietário – também testaram positivo para a doença. Duas idosas, uma moradora de cada casa, morreram no início desta semana com a doença.

De acordo com o secretário, ainda faltam 3 resultados para serem divulgados. Os idosos que testaram negativo, nas duas casas, serão colocados em hotéis da cidade, em quarentena.

Botucatu conta com 30 casas de idosos. O Secretário informou que todas receberam atenção especial neste momento.