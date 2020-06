Central Coronavírus já atendeu mais de 8 mil ligações

Dos 8.379 chamados, 1.678 foram de pessoas alegando síndrome gripal e que foram esclarecidas

Está com gripe ou nariz escorrendo? Ligue na Central Coronavírus. Essa é a primeira orientação a população de Botucatu, no caso de dúvidas sobre o contágio da doença. Uma das primeiras ações no combate a Covid-19 no Município, a Central já atendeu mais de 8 mil ligações de cidadãos buscando orientações sobre a doença.

Ao todo foram 8.379 ligações recebidas pela central que conta com 5 postos de atendimento telefônico.

Além do atendimento telefônico das 7 da manhã às 7 da noite de segunda à sexta-feira, equipes compostas por médicos e enfermeiros estão à postos para realizar atendimentos domiciliares de casos selecionados constatados como suspeitos.

Dos 8.379 chamados, 1.678 foram de pessoas alegando síndrome gripal e que foram esclarecidas.

Os chamados mostram também que 646 pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde e que 166 precisaram ser instruídas a procurar um pronto-socorro.

“A Central Coronavírus deve ser a primeira opção das pessoas que possuem dúvidas sobre a doença ou que apresentam qualquer sintoma gripal. Nossas equipes estão preparadas para atender a todos e oferecer o mais correto esclarecimento”, afirma o Secretário de Saúde, André Spadaro.

O telefone da Central Coronavírus é o (14) 3811-1519, para atendimento exclusivo de pessoas moradoras de Botucatu.