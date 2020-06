São Manuel fará contingenciamento no orçamento superior a R$ 27 milhões por causa da pandemia

Corte no orçamento, que afeta todas as pastas, reduz despesas de custeio e suspende investimentos

Da Redação

A Diretoria de Finanças concluiu os trabalhos para contingenciamento do orçamento anual da Prefeitura de São Manuel, que será de 25,7 milhões, que representa 19% do orçamento anual que é 134,5 milhões de reais. Tudo em razão da acentuada queda da arrecadação, que só nos primeiros 5 meses do ano, já chega a quase 13 milhões1;, queda está causada pela crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19.

O corte no orçamento, que afeta todas as pastas, reduz despesas de custeio e suspende investimentos que estavam previstos. A medida tem por objetivo manter de forma adequada as atividades de Saúde, Promoção Social, Segurança, Zeladoria e Educação, consideradas essenciais para a população.

O contingenciamento, segundo o prefeito Ricardo Salaro, corta investimentos e ações que estavam programadas até o final do ano, mas não impedirá a conclusão das obras iniciadas e garantirá recursos para a Saúde, Promoção Social, Segurança, Zeladoria e Educação. Reforçou que o momento é de responsabilidade, cuidando de tudo que for essencial e garantir a folha de pagamentos dos “Servidores Públicos”.

O planejamento da redução das despesas em cada Diretoria foi realizado, em trabalho conjunto, pelos setores de Contabilidade, Controladoria e Planejamento Orçamentário e Diretoria de Finanças, com o aval do chefe do executivo.