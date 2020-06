Isolamento social em Botucatu é o 3° pior em todo o Estado

Isso representa que 56.400 botucatuenses teriam respeitado o isolamento social

Do Leia Notícias

Nos últimos dois dias, quinta e sexta-feira, o Isolamento Social em Botucatu ficou abaixo dos 40%, atingindo, novamente, a pior marca desde o início da quarentena em função da Covid-19, com a taxa de 39%, de acordo com Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do Governo de São Paulo.

Isso representa que 56.400 botucatuenses teriam respeitado o isolamento social, segundo cálculo habitacional a partir de estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que considera 146 mil moradores na Cidade.

Nesta sexta-feira, 06, a taxa de 39% mantém Botucatu com o pior Isolamento Social da Região e o terceiro menor do Estado de SP, atrás apenas de Araçatuba e Presidente Prudente, ambas com 38%, e empatada com Ourinhos, Jandira, Itapeva, Araraquara e Marília, também com 39%.

Desde o dia 1º de junho, segunda-feira, com a flexibilização das atividades econômicas, após Decreto Municipal assinado pelo Prefeito Mário Pardini, Botucatu não teve nenhum dia a taxa acima de 41%. Na segunda, 01, marcou 40%, na terça-feira, 02, marcou 41%, na quarta-feira, 03, marcou 40%, na quinta-feira, 04, marcou 39%, e nesta sexta-feira, 05, novamente 39%.

Botucatu já aparece marcada em vermelho no mapa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, quanto ao isolamento social.