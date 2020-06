Mais duas botucatuenses recebem alta após tratamento da covid-19; total de recuperados no município chega a 229

Por Flávio Fogueral

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) anunciou neste sábado, 6 de junho, a alta hospitalar de duas botucatuenses após tratamento intensivo contra a covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus.

Segundo a unidade hospitalar, as altas ocorreram na sexta-feira, 5 de junho, e consistem em uma mulher de 82 e 56 anos. Não foram fornecidos detalhes sobre período de internação das duas, mas confirmou que ambas estavam em enfermarias. Frisa ainda que as pacientes continuarão seguindo os protocolos de tratamento, com isolamento doméstico e monitoramento diário para averiguar possíveis novos sintomas.

Botucatu possui 351 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, com nove óbitos. Ainda há 229 pessoas recuperadas e outros 106 moradores da Cidade estão em isolamento domiciliar.