SP registra 9 mil óbitos e 140,5 mil casos de coronavírus

Entre as vítimas fatais estão 5.235 homens e 3.823 mulheres

Da Redação

O Estado de São Paulo registra neste sábado (6) 9.058 mortes e 140.549 casos confirmados do novo coronavírus. Entre as pessoas diagnosticadas com a COVID-19, 25.356 foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar.

Dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 555 cidades, sendo 289 com um ou mais óbitos.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI tiveram queda, registrando 73,4% na Grande São Paulo e 63,5% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.821, sendo 8.002 em enfermaria e 4.819 em unidades de terapia intensiva.

Perfil da mortalidade

Entre as vítimas fatais estão 5.235 homens e 3.823 mulheres.

Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,1% das mortes.

Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (2.122), seguida pela faixa de 60 a 69 anos (2.090) e 80 e 89 anos (1.796). Entre as demais faixas estão os: menores de 10 anos (16), 10 a 19 anos (25), 20 a 29 anos (70), 30 a 39 anos (335), 40 a 49 anos (673), 50 a 59 anos (1.314) e maiores de 90 anos (617).

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,2% dos óbitos), diabetes mellitus (42,9%), doenças neurológica (11,3%) doença renal (10,4%), pneumopatia (9,1%). Outros fatores identificados são obesidade, imunodepressão, asma, doenças hematológica e hepática. Esses fatores de risco foram identificados em 7.297 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,6%).

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.