Unesp de Botucatu realiza colação de grau virtual

Da Redação

A Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, realizou no dia 05 de junho, pela primeira vez em seus 55 anos de história, uma solenidade de colação de grau virtual. Amigos e familiares dos formandos puderam acompanhar a cerimônia de colação pela transmissão da TV Unesp.

A realização da cerimônia de modo virtual se deu em razão do isolamento social imposto por decreto do governo do Estado de São Paulo e das demais recomendações de autoridades municipais e universitárias relativas à pandemia do coronavírus.

Os concluintes do primeiro semestre de 2020 dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia prestaram juramento e receberam a outorga do grau acadêmico pelo professor Carlos Frederico Wilcken, diretor da FCA, remotamente, utilizando o serviço de comunicação por vídeo Google Meet. Ao todo, 40 concluintes colaram grau durante a sessão. O evento também contou com a presença do vice-diretor da FCA, professor Dirceu Maximino Fernandes.

A realização da solenidade foi muito bem sucedida e, ao final, o professor Wilcken deixou sua mensagem aos formandos: “Sentimos a falta de vocês aqui conosco e também de seus amigos e familiares. Por todas as questões que nos impõem a quarentena e a pandemia, precisamos adotar esse modo de fazer a formatura. É um momento difícil, único e novo, onde há muita necessidade de adaptações. Esperamos que apesar da distância que nos separa, todos se sintam juntos, congregados nesse momento. Vocês iniciam hoje suas carreiras profissionais. O desafio que terão pela frente é difícil, mas esperamos que todos alcancem o sucesso profissional. Espero que, como parte dessa história, vocês também defendam a universidade pública de qualidade, gratuita e inclusiva. Contem sempre conosco. A FCA e o Lageado continuarão sendo sua casa”.