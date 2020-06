Avaré inicia construção de escola no Bairro Alto, investimento será de R$ 3 milhões

A unidade terá capacidade para atender aproximadamente 700 alunos

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início à construção de uma escola de ensino fundamental na Avenida Carlos Ramires, no Bairro Alto.

A empresa responsável pela obra está promovendo a adequação do imóvel. A etapa inclui a retirada de material orgânico e outros componentes inservíveis do solo e o nivelamento da superfície para a posterior implantação do alicerce.

A unidade terá capacidade para atender aproximadamente 700 alunos nos dois períodos, informou a Educação.

Com a construção dessa nova escola, a EMEB “Zainy Zequi de Oliveira” vai ser reformada e se transformará em creche, reivindicação antiga dos moradores do bairro.

Projeto

O empreendimento está orçado em R$ 3,9 milhões. O projeto prevê três blocos cobertos, com 12 salas de aulas, sala de informática, sala de uso múltiplo, sala de recursos e consultório odontológico, além de sanitários, refeitório, pátio e salas de secretaria e diretoria.

A área total é de 2.966,79 metros quadrados. A residência do caseiro e uma quadra poliesportiva também estão na planilha, entre outros ambientes.