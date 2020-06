Isolamento social volta a subir em Botucatu; índice chegou a 46% no sábado (6)

Isso representa que 67.160 botucatuenses respeitaram a quarentena para coibir a Covid-19

Por Flávio Fogueral

Após apresentar quedas constantes e consecutivas, a taxa de isolamento social em Botucatu teve leve alta e chegou a 46% neste sábado, 6 de junho, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do governo estadual. Isso representa que 67.160 botucatuenses respeitaram a quarentena proposta para coibir o contágio pela covid-19.

O número consiste em aumento de 7% (ou 10.200 botucatuenses) em comparação com os últimos índices, que chegaram a 39% e haviam colocado Botucatu como uma das cidades com três piores desempenhos em se tratando de isolamento social. Com o valor registrado no sábado, a Cidade passa a ser o 68º entre os 104 municípios (incluindo a capital).

Tal valor de 46% foi obtido em 31 de maio, antes da flexibilização das atividades econômicas propostas pelo prefeito Mário Pardini em conjunto com autoridades médicas e representantes de diversos segmentos. Após a reabertura do comércio e outras atividades, a taxa de isolamento social permaneceu entre 39% e 41%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal para se evitar o contágio da covid-19 seria de 70%.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

Botucatu tem 370 casos confirmados de covid-19, com nove mortes. Cidade ainda registrou 227 pacientes recuperados e 126 pessoas confirmadas com a doença estão em isolamento doméstico.