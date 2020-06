Botucatu: homem é preso por agredir mulher e filho de 12 anos no Santa Maria

Agressor chegou em casa embriagado e agrediu família com socos e chutes

Da Redação

Durante a quarentena desrespeitos a lei, principalmente violência contra a mulher, prosseguem. Um destes casos ocorreu na noite deste domingo, 7 de junho, em Botucatu.

Segundo registrado pela Guarda Civil Municipal (GCM), a mesma foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Maria.

No boletim consta que a guarnição, assim que chegou ao endereço indicado, visualizou um homem em frente a residência que empreendeu fuga. Mesmo assim, foi detido pela Guarda.

Ao fazer indagação a esposa do mesmo, a mulher informou que o acusadotacusado chegou em casaccasa embriagada, sendo agredida com socos e chutes. O filho do casal, de doze anos, também sofreu violência física por parte do homem.

A família foi encaminhada ao plantão policial, sendo que o homem de 57 anos foi preso com base na Lei Maria da Penha.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.