Botucatu: Igreja Católica reabrirá igrejas a partir do dia 15, mas sem missas

No entanto, as igrejas e capelas reabrirão as portas somente para oração dos fiéis

Por Flávio Fogueral

A Arquidiocese de Botucatu prepara a reabertura gradual das igrejas e capelas a partir de 15 de junho, após quarentena decorrente da covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. Decisão consta em decreto assinado pelo arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo.

O documento ressalta reunião feita entre representantes católicos e o membro do Centro de Contingência da covid-19 no estado, o professor da Unesp de Botucatu, Carlos Magno Fortaleza. Segundo documento assinado pelo arcebispo, o resultado da reunião sintetiza que “ainda não é prudente autorizar o retorno das celebrações com a presença dos fiéis”.

No entanto, as igrejas e capelas reabrirão as portas somente para oração dos fiéis, com regras de distanciamento de dois metros entre as pessoas. Além disso, o acesso só será permitido com o uso de máscaras. A aglomeração também deve ser evitada.

As paróquias deverão providenciar, ainda, álcool em gel, máscaras de proteção facial gratuitas aos fiéis e populares, sinalização do local a ser ocupado, higienização frequente dos espaços, manutenção das portas e janelas abertas para a ventilação e equipes de voluntários para orientação dos frequentadores.

Ainda, cada pároco decidirá os horários de abertura e fechamento dos templos.