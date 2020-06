Botucatu: PM e GCM foram acionadas 20 vezes no final de semana por causa de festas com aglomeração

Em duas destas festas as forças de segurança foram recebidas com agressividade

Do Leia Notícias

De acordo com a Coluna Segredos, do jornalista Haroldo Amaral, do Jornal Leia Notícias, no último final de semana as forças de segurança de Botucatu foram acionadas 20 vezes em função de festas durante o isolamento social pela Covid-19.

Segundo informações, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram chamadas para encerrar festas, com aglomeração de pessoas, em bares, lanchonetes e até em chácaras, com dois bailes funk clandestinos.