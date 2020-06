Comércio de Botucatu fechará no feriado desta quinta-feira, Corpus Christi

O uso de máscaras é obrigatório em qualquer situação

Por Flávio Fogueral

O comércio de Botucatu manterá o horário de atendimento normal esta semana, com exceção ao feriado de Corpus Christi (11 de junho), véspera do Dia dos Namorados. É o que informa o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista (SEC), com base na convenção coletiva do segmento 2020/2021.

Segundo o sindicato, as lojas funcionarão das 9 as 18 horas na quarta-feira, 10 de junho. Já na quinta-feira, 11 de junho, as lojas estarão fechadas, com o retorno das atividades na sexta-feira, 12 de junho, das 9 as 18 horas.

Mesmo com os horários, as lojas devem seguir com as recomendações de segurança para a saúde dos clientes como forma de evitar o contágio pela covid-19. Pelas novas regras só pode acessar o interior 1 cliente a cada 10 metros quadrados da área total (conforme o alvará). As empresas devem disponibilizar álcool gel na entrada e organizar filas para os clientes que aguardam atendimento com distância de 2 metros.

O uso de máscaras é obrigatório em qualquer situação. Fiscais da Prefeitura percorreram os principais corredores comerciais para averiguar qualquer desrespeito às novas normas. Pelo decreto, as informações podem culminar em advertência, cassação do alvará ou multa.