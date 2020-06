Hospital das Clínicas de Botucatu divulga relatório sobre o enfrentamento da covid-19

O relatório conta com a descrição das ações de várias áreas do HCFMB

Da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), maior instituição pública vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) da região, sempre foi considerado referência estadual e nacional em assistência, ensino, pesquisa e extensão.

No ano de 2020, o HCFMB acumulou mais um título: foi reconhecido pelo Estado de São Paulo como hospital referência no tratamento de casos graves de COVID-19, o novo coronavírus.

Enfrentar a pior pandemia dos últimos 100 anos é uma tarefa árdua, que conta com o esforço e dedicação de uma equipe extremamente comprometida com a saúde não só da região, mas de todo o país.

Sendo assim, o HCFMB reúne todas as informações deste caminho já percorrido no relatório “12 semanas de COVID-19 no HCFMB”, que apresenta com total transparência todas as ações realizadas nas primeiras 12 semanas desde o início da pandemia, mostrando como o HC cresceu, inovou e se adaptou em tão pouco tempo ao novo momento da saúde no Brasil.

O relatório conta com a descrição das ações de várias áreas do HCFMB, prestação de contas e até o final de 2020, terá uma nova versão, com dados atualizados.

“Nossos resultados mostram que, com dedicação plena de toda uma equipe centrada nos objetivos que busca, somos capazes de enfrentar situações extremas como esta e que é essencial que possamos manter foco no trabalho e nosso pensamento coletivo, para que possamos vencer este período em que ainda estamos vivendo”, diz o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.

Acesse o Relatório de Atividades “12 semanas de COVID-19 no HCFMB” neste link:

http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2020/06/RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES-12-SEMANAS-NO-HCFMB-DURANTE-A-PANDEMIA-DO-COVID-19-V1-1.pdf