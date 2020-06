SP obriga laboratórios privados a notificar casos de coronavírus

A partir de agora, os exames deverão ser notificados às vigilâncias epidemiológicas dos municípios

Da Agência Brasil

Os laboratórios privados de todo o estado de São Paulo serão obrigados, a partir de hoje (8), a divulgar todos os casos positivos e negativos do novo coronavírus (covid-19). A obrigatoriedade é parte de uma resolução publicada pela Secretaria estadual da Saúde de São Paulo, que inclui tanto os testes por RT-PCR, que identifica o material genético do vírus, quanto o teste rápido, que identifica a presença de anticorpos do vírus no sangue.

A partir de agora, os exames deverão ser notificados às vigilâncias epidemiológicas dos municípios de acordo com um modelo padrão. O informe deverá ser imediato após a avaliação do resultado. Todas essas informações constarão em um cadastro. “A partir de agora será obrigatória a notificação por laboratórios privados ao setor público”, disse o governador de São Paulo, João Doria.

Com a obrigatoriedade, o estado deverá aumentar em até quatro vezes a testagem monitorada diariamente. Atualmente, o governo de São Paulo faz oito mil exames diários para detectar o novo coronavírus. Com a inclusão dos que estão sendo feitos pelos laboratórios privados e empresas, de mais de 20 mil testes por dia, a expectativa é de que a capacidade diária de testes feitas em todo o estado cheguem a 30 mil exames por dia.

“Ao incluir testes da iniciativa privada ao monitoramento público, isso dará uma visão mais abrangente da pandemia e de como combatê-la”, disse Doria.