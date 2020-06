Bauru ganha primeira passagem aérea de fauna

O corredor ecológico tem estrutura em madeira, possui 6,5m de altura, 25m de comprimento

Da Redação

A primeira passagem de aérea de fauna foi construída na Avenida Affonso José Aiello, próxima ao condomínio Ilha de Capri. A construção foi uma das exigências da Prefeitura de Bauru e da CETESB como contrapartida dos empreendimentos residenciais na região.

O corredor ecológico tem estrutura em madeira, possui 6,5m de altura, 25m de comprimento (ligando as aéreas de mata dos dois lados da Avenida) e cabos de aço entrelaçados para a travessia de animais como os saguis, gambás e ouriços, criando um fluxo entre as áreas de mata para dar mais segurança aos animais, evitando que corram o risco de atropelamento.

“Nós estamos entregando hoje, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, mais uma passagem de fauna na cidade, uma vez que nós concluímos uma passagem de fauna para evitar o atropelamento de capivaras na região do Córrego Água da Forquilha, na Rua Benevenuto Tirintan, concluída em 2017. E hoje estamos entregando uma outra passagem para evitar o atropelamento de saguis, que existem na região dos Villagios. É uma obra que foi uma recomendação da CETESB, para evitar o atropelamento da fauna silvestre naquela região. São duas importantes ações do ponto de vista da proteção da biodiversidade no município de Bauru”, ressalta o prefeito Gazzetta.

A cidade já possui, desde 2017, uma passagem de fauna, mas terrestre (sinalização e instalação de redutores de velocidade), na Rua Benevenuto Tirintan, para a passagem de capivaras que habitam as margens do Córrego Água da Forquilha.