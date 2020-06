Botucatu contabiliza 384 casos confirmados de covid-19

Cidade ainda registrou nove mortes pela covid-19 e 227 pacientes recuperados da doença

Por Flávio Fogueral

A atualização do boletim epidemiológico emitida nesta terça-feira, 9 de junho, aponta mais um aumento no número de casos de covid-19 em Botucatu. Com dez botucatuenses tendo a confirmação de contágio pela doença, o município chega a 384 pessoas desde o início da pandemia.

Segundo o secretário de Saúde, André Spadaro, os testes que têm sido realizados na comunidade desde abril, apontaram que, dos dez novos casos, duas pessoas apresentavam sintomas de síndrome gripal, enquanto que oito botucatuenses contraíram o SARS-Cov2 pelo contato domiciliar com pessoas infectadas. No balanço geral, são 292 casos positivos e 2207 negativos desde o início dos exames.

Quanto às pessoas internadas com suspeitas ou confirmadas, são dezesseis botucatuenses, sendo que quinze estão no Hospital das Clínicas de Botucatu e uma na rede privada. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 37% no HC.

A Cidade ainda registrou nove mortes pela covid-19 e 227 pacientes recuperados da doença.