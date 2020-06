CDHU adota sorteio virtual de endereços de casas para impedir aglomerações

Objetivo é não atrasar as entregas e não promover aglomerações

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) passou a realizar os sorteios de endereço das moradias entre as famílias habilitadas com uma casa nos conjuntos habitacionais, por meio virtual. O objetivo é não atrasar as entregas e não promover aglomerações.

A escolha de endereço é importante para definir o imóvel em que cada família ocupará no conjunto habitacional e, assim, fazer a emissão e assinatura dos contratos de financiamento. O evento, que antes reunia todas as famílias contempladas, passa a ser feito de maneira administrativa, pelos técnicos da CDHU e das prefeituras.

Os procedimentos continuam os mesmos e seguem rigorosamente a classificação das famílias habilitadas. Inicialmente são escolhidos os endereços das pessoas com deficiência, idosos e policiais.

Na sequência, são sorteados os endereços das demais famílias, sendo priorizadas as mais numerosas. Todos os habilitados são avisados previamente. O processo é filmado e disponibilizado na plataforma YouTube. Algumas prefeituras fazem transmissão ao vivo pela internet.

“Definir o endereço de cada família é fundamental para a assinatura dos contratos. Com os sorteios remotos, conseguimos garantir que o processo de entrega das casas não seja prejudicado pela pandemia de COVID-19. Nossa prioridade é cumprir o compromisso firmado com a população de construir moradia para quem mais precisa”, explica o secretário da Habitação, Flavio Amary.