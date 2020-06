São Manuel fará distribuição gratuita de máscaras à população

Guarda Civil e a PM realizarão ações de abordagem de cidadãos nas vias públicas

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Epidemiológica, realizou nesta segunda-feira, 08, a entrega de máscaras de proteção descartáveis nas sedes das forças de segurança do município (GCM e Polícia Militar).

A partir desta semana, tanto a Guarda Civil como a PM realizarão ações de abordagem de cidadãos nas vias públicas para orientarem a população quanto a importância de práticas de prevenção do coronavírus, inclusive do uso da máscara. Caso a pessoa esteja sem máscara no momento da abordagem, ela receberá a máscara para que fique devidamente prevenida.

Esta mobilização é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Saúde, com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.