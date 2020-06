Vereadora volta a pedir implantação de estacionamento rotativo na Avenida Dom Lúcio

A avenida Dom Lúcio possui 1,5 quilômetro de extensão

Por Flávio Fogueral

Aprovado pela Câmara Municipal na sessão desta segunda-feira, 8 de junho, requerimento da vereadora Alessandra Lucchesi pode ampliar o sistema de estacionamento rotativo pago em Botucatu, para contemplar a avenida Dom Lúcio, um dos principais corredores comerciais e empresariais locais.

No documento aprovado pela Casa de Leis, a vereadora ressalta o pedido para “informar sobre a possibilidade de implantar estacionamento rotativo pago (parquímetro) na Avenida Dom Lúcio, bem como informar qual a situação do contrato com a empresa responsável pelo parquímetro, tendo em vista a reabertura do comércio”.

A Avenida Dom Lúcio já é alvo constante de tentativas de implantação de um sistema rotativo de estacionamento, tendo em vista o fluxo de veículos e consumidores no local. Além de lojas, a região concentra escritórios, consultórios e escolas.

Em 2016 a então Secretaria de Mobilidade Urbana (Semutran) realizou pesquisa junto a motoristas e empresários sobre a possibilidade de ampliação do sistema de estacionamento rotativo pago para três novas vias na Cidade: Avenida Dom Lúcio, Rua Dr. Costa Leite e Rua General Telles – entre as ruas Prudente de Moraes e Velho Cardoso. No entanto, o resultado da pesquisa jamais foi divulgado pelo Poder Público.

A avenida Dom Lúcio possui 1,5 quilômetro de extensão entre o Largo da Catedral de Sant’Anna e o Cemitério Portal das Cruzes, a Dom Lúcio é uma das mais expressivas regiões. Concentra mais de 110 empreendimentos, segundo a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento de Botucatu.

Sobre o sistema de estacionamento rotativo

O sistema de controle de estacionamento na área urbana de Botucatu é concessionada, tendo sua regulamentação por meio da Lei 5.261, de 7 de junho de 2011 e alterada em 2017 e 2019. Pela regulamentação, as empresas terão dez anos para a exploração dos espaços, com a possibilidade de renovação pelo igual período. O contrato assinado ainda estabelece que a concessionária deverá repassar ao Município, o percentual mínimo de 7% (sete por cento) do resultado bruto, obtido através do total da receita devidamente apurada nos equipamentos eletrônicos, menos os valores de PIS, Cofins e ISS. De janeiro a agosto deste ano o município recebeu R$ 91 mil provenientes da outorga.

A Auto Parque do Brasil opera o gerenciamento do estacionamento rotativo de Botucatu desde 1º de março de 2012. Atualmente a empresa gerencia aproximadamente 1000 vagas, com a possibilidade de expansão de mais 800 vagas.

O valor do estacionamento pelo período de meia hora é de R$ 1,00. O preço da hora de estacionamento está em R$ 2,00. O motorista que estacionar por uma hora e meia paga R$ 3,00 e por duas horas o valor de R$ 4,00.

