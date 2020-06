Avaré chega a 83 casos confirmados de covid-19

Desse total, 19 em isolamento domiciliar, 55 curados, 8 óbitos, 1 internado na Santa Casa de Avaré

A Secretaria municipal de Saúde de Avaré emitiu novo boletim epidemiológico sobre a covid-19 no município. Segundo atualização desta quarta-feira, 10 de junho, são 83 casos confirmados desde o início da pandemia.

Desse total, 19 em isolamento domiciliar, 55 curados, 8 óbitos, 1 internado na Santa Casa de Avaré;

18 pacientes com suspeita da doença aguardando resultado de exames, dos quais 5 estão internados (1 em ventilação mecânica);

590 casos descartados, incluindo exames feitos em laboratórios particulares.

Além da disponibilização diária no Facebook e no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/index.php/coronavirus.