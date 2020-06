Avaré retomará oficinas culturais em ambiente virtual

Aulas presenciais estão suspensas desde março

As Oficinas Culturais “José Reis Filho” vão reiniciar as atividades em ambiente virtual. A informação é da Secretaria Municipal da Cultura.

As aulas presenciais do projeto mantido pelo município estão suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus.

Os professores vão utilizar aplicativos gratuitos de teleconferência. Serão retomadas inicialmente os cursos de teatro, teclado e dança.

“A proposta é utilizar a tecnologia para continuar oferecendo esses serviços aos alunos, respeitando a necessidade do isolamento social”, afirma o secretário Diego Beraldo.

Os integrantes do Coral Municipal e da Banda Marcial Municipal também vão se reunir virtualmente já a partir desta semana. As atividades citadas reúnem aproximadamente 500 inscritos, informa a pasta.

A expectativa é que as aulas de violão também sejam retomadas em ambiente on-line nas próximas semanas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3733-5420.