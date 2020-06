Botucatu receberá mais 14 respiradores para tratamento da covid-19

Equipamentos serão destinados ao Hospital das Clínicas

Por Flávio Fogueral

Botucatu receberá mais catorze respiradores para o tratamento de pacientes com covid-19. O anúncio ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10 de junho, pelo prefeito Mario Pardini.

A destinação parte do governo do estado para o Hospital das Clínicas e fará com que o município passe de oito para trinta leitos com o equipamento de respiração.

O Hospital das Clínicas de Botucatu possui atualmente dezesseis leitos dedde UTI e 100 de enfermaria destinados para o tratamento da covid-19. A unidade de saúde é referência regional em assistência, recebendo pacientes de diversas cidades.

Botucatu tem 384 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, com nove óbitos e 225 pessoas recuperadas.