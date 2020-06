Prefeitura pedirá reclassificação de Botucatu no plano de flexibilização estadual

O rebaixamento da DRS-VI ocorreu devido a uma série de critérios

Por Flávio Fogueral

Após ter confirmado o rebaixamento da região da Diretoria Regional de Saúde VI (DRS-VI) de Bauru- onde Botucatu está inserida-, o governo do Estado, o prefeito Mário Pardini solicitará a reclassificação do município no Plano São Paulo, que trata da retomada da economia durante a pandemia de covid-19.

Este foi o posicionamento oficial do Poder Público emitido na tarde desta quarta-feira, 10 de junho, após a Cidade passar a integrar a chamada Fase 2 (laranja) ou “controle” para o contágio da covid-19. Nesta etapa, setores como shopping centers,galerias e estabelecimentos similares deverão operar com 20% da capacidade, horário reduzido (4 horas), proibição das praças de alimentação, adoção de protocolos setoriais específicos. Já o comércio deverá ter a capacidade limitada a 20%, horário reduzido (4 horas seguidas), além de adoção de protocolos padrões e setoriais. Mesma medida se aplica a empresas prestadoras de serviços.

Já bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e barbearias, academias de esportes em qualquer modalidade não terão permissão alguma de funcionamento, segundo previsto no Plano São Paulo. Indústria e construção civil continuam com funcionamento normal em todo o estado. As novas medidas terão início na segunda-feira, 15 de junho.

Anteriormente, a Fase 3 (amarela) compreendia maior acesso de clientes ao interior das lojas, horários normais de trabalho, permissão de ingresso de pessoas a restaurantes, lanchonetes e bares. Botucatu estava inserida nesta etapa junto com a DRS-VI. Para regulamentar as medidas, o prefeito Mário Pardini assinou o decreto XXXX, que estabelecia regras específicas ao município.

O rebaixamento da DRS-VI ocorreu devido a uma série de critérios como a oferta de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que, em Bauru chegou a 100%. Além disso, o índice de isolamento social também tem ficado abaixo dos 50% em toda a região, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do governo estadual.

Segundo nota oficial emitida pela Prefeitura, “considerando isso e entendendo a necessidade de restabelecimento da autonomia administrativa dos governos municipais, a Prefeitura entende a necessidade de ingressar com ação para reclassificação do Município na fase amarela do Plano São Paulo, tão logo o decreto estadual seja publicado”.

Em 29 de maio, quando da assinatura do decreto municipal, a Cidade possuía 272 moradores com a covid-19, sendo que ocorreram até a data, sete mortes. Foram, no entanto, 112 casos novos em dez dias, com mais duas mortes, aumento de 41% no total de botucatuenses contaminados. No último boletim epidemiológico, emitido na terça-feira, 9 de junho, a Cidade acumulava 384 casos positivos de coronavírus, com nove mortes e 225 pessoas recuperadas.

Na nota, a Prefeitura ressalta as ações locais para o combate do contágio e o tratamento de pacientes contaminados com o coronavírus. Uma delas foi o aumento da oferta de leitos de enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva nas redes pública e privada, seja com o anúncio de que o Hospital das Clínicas poderá criar mais catorze dos atuais dezesseis leitos de UTI, além do uso da estrutura do Hospital Unimed. Também reforçou o aumento de respiradores, a distribuição de máscaras, bem como da testagem da população. Desde abril foram 2.323 exames na população, sendo que 2.207 apontaram para negativa de covid-19 e 292 botucatuenses com a doença.

“A Prefeitura de Botucatu, baseada nos critérios estabelecidos pelo “Plano São Paulo”, do Governo Estadual, projetou todos os indicadores (ocupação de leitos Covid-19, leitos Covid-19 por 100 mil habitantes, variação de casos positivos, variação do número de internações e variação do número de óbitos), que somados aos índices acompanhados diariamente no Município, comprovam que Botucatu estaria compreendida na fase amarela do Plano”, ressaltou a nota.

Conforme explicitado pelo Poder Público, a doença tem sido controlada no município. “Não é justo que um município, exemplo nacional nas testagens, inquéritos epidemiológicos, diagnóstico, isolamento e tratamento precoces, e outras ações de combate ao Coronavírus, que permitiram a estabilidade e o controle da epidemia até este momento, tenha sua população penalizada por outros municípios da região que têm uma condição diferente. Continuaremos norteando todas as nossas decisões tendo como foco a vida e o emprego de toda a população”, salienta o documento.

Leia Mais: