Anhembi terá mutirão contra doenças oftalmológicas

Projeto intitulado “Saúde ocular” irá fazer exame de vista na população de forma gratuita

Da Redação

Anhembi recebe no próximo dia 22, a partir das 8h em frente ao PSF Morada do Sol o ônibus do combate à catarata em uma parceria com a Unesp. O projeto intitulado “Saúde ocular” irá fazer exame de vista na população de forma gratuita para detectar além da catarata, glaucoma, retinopatia diabética, entre outros problemas na vista.

Poderão ser atendidas as pessoas acima de 04 anos de idade. Apenas em 2019 o ônibus do atendimento já passou por mais de 30 cidades.

A diretora de Saúde, Renata Albuquerque, ressalta a importância da ação “Será algo de grande relevância em vista que será possível detectar doenças graves e em estágio inicial muitas vezes que acabam trazendo consequências muito sérias para as pessoas. É uma grande oportunidade”, diz.

O projeto, que tem a parceria de Unesp, FMB, Famesp e HC possui quatro anos é formada por seis médicos e uma auxiliar de enfermagem e conta com equipamentos de pontam que tornam precisos os diagnósticos.