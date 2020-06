Avaré: Portal da Transparência disponibiliza dados e ações no combate à Covid-19

Os dados sobre ações do município no combate à Covid-19 podem ser acessados por qualquer cidadão

Da Redação

Documentos, contratações, aquisições, receitas, despesas e boletins epidemiológicos são as informações públicas que podem ser encontradas no Portal da Transparência da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Consulta

Basta entrar no site avare.sp.gov.br e clicar na opção “Transparência” no alto da página. Em seguida escolha a opção “A partir de 2019”.

O painel com informações sobre a Covid-19 está fixado no canto superior esquerdo. Clicando em “Acesso Rápido” é possível verificar as abas com os tópicos disponíveis.

Outra opção é clicar no botão “Coronavírus – Informações” na área “Acesso Rápido”, localizado próximo ao rodapé do endereço eletrônico.

O atalho também leva ao conjunto de dados hospedado no Portal da Transparência. As opções são exibidas assim que o usuário clica na aba “Covid-19”.