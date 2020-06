Bauru terá o primeiro drive-thru para a realização de testes rápidos da Covid-19

Ação ocorrerá no Sambódromo e a entrada dos automóveis ocorrerá pela avenida das Pitangueiras

No próximo sábado (13), a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a busca de casos novos da Covid-19 junto a população bauruense. Para isso a Secretaria aplicará testes rápidos em sistema “drive thru” no Sambódromo Municipal, das 8h às 12h. A previsão é que sejam realizados 1.200 testes a bauruenses, preferencialmente para os usuários que apresentarem sintomas respiratórios como tosse, coriza, febre (sintomáticos). Toda a ação será registrada e os casos positivos serão devidamente notificados, passando a compor o Informe Epidemiológico do Município.

Aos interessados em participar dos testes é solicitada a doação voluntária de, pelo menos, um quilo de alimento não perecível (exceto açúcar e sal), que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município. Também será necessária a identificação com documento pessoal e comprovante de residência em Bauru, uma vez que a testagem será destinada apenas para moradores da cidade.

“Drive thru”

A ação ocorrerá no Sambódromo e a entrada dos automóveis ocorrerá pela avenida das Pitangueiras (área de concentração), onde haverá triagem e divisão dos automóveis em duas filas que seguirão em sentido à parte interna do local. Ou seja, as pessoas deverão permanecer dentro de seus veículos em todo o processo, inclusive durante a realização dos testes.

Após a testagem, os veículos ainda em fila deverão se dirigir para a área de dispersão do Sambódromo, e aguardar por 15 minutos o resultado do exame. Todas as pessoas receberão o resultado dos exames realizados, sendo positivos ou negativos para doença. Os usuários identificados como positivos, no mesmo local já serão notificados junto ao Ministério da Saúde e passarão por avaliação de profissionais médicos que, além de realizar orientações, poderão fazer o encaminhamento para outros serviços de saúde ou orientar quanto a necessidade do isolamento social, e assim também proceder com a emissão de atestados médicos.

Será permitida somente a entrada de carros de passeio (com no máximo 4 pessoas) e motocicletas. Não serão aceitos ônibus, vans, caminhões ou afins. Vale ressaltar a importância da permanência dentro dos veículos, o distanciamento social e a não aglomeração das pessoas nas imediações do sambódromo. Outras atividades serão realizadas pela Secretaria no decorrer do mês, para atender outros públicos.