Botucatu identifica 17 novos casos positivos de Covid-19; total chega a 417 desde o início da pandemia

Identificação de novos casos ocorreu também em pacientes do Cantídio

Por Flávio Fogueral

A atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde sobre a Covid-19 em Botucatu emitida nesta quinta-feira, 11 de junho, apontou a confirmação de dezessete novos casos da doença.

Com isso, o município chega a 417 pessoas com o coronavirus desde o início da pandemia, com dez mortes e 274 recuperados.

O registro de novos casos ocorreu em testes feitos diretamente na comunidade, onde treze botucatuenses foram contaminados com o vírus Sars-Cov2. Desse total, nove pessoas apresentaram sintomas de síndrome gripal e quatro contraíram a doença em contato com os doentes.

Ainda na testagem feita na comunidade, foram 126 exames negativos cujos resultados foram apresentados hoje. Na somatória geral desde o início da verificação na população, são 323 casos positivos e 2468 negativos.

Mais quatro casos positivos foram conhecidos em exames realizados em uma das casas terapêuticas do Hospital Cantídio de Moura Campos. Os pacientes estão sob observação e recebendo cuidados médicos.

O boletim frisa que há 128 botucatuenses positivos da doença em isolamento doméstico e que dezessete pessoas estão internados nos serviços de saúde, sendo quinze no Hospital das Clínicas e dois no Hospital Unimed. Dois residentes da Cidade estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).