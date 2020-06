Botucatu: morre a 3ª idosa de uma das casas de repouso após surto de Covid-19; Cidade chega a 10 mortos

Do Leia Notícias

Faleceu na madrugada desta quinta-feira, 11, por Covid-19, uma idosa, com 95 anos, que estava internada desde o dia 5 de junho, no Hospital das Clínicas de Botucatu.

Ela era uma das moradoras de uma das casas de repouso que teve surto de Covid-19 na cidade.

Este é o terceiro óbito de idosos entre as duas casas de repouso. Após exames realizados pela Prefeitura, em conjunto com o HC, 18 idosos e 6 cuidadores foram confirmados com Covid-19 nos dois lares

A idosa, que faleceu hoje, foi levada no dia 5 ao HC, após apresentar problemas respiratórios. Ela não resistiu e faleceu nesta quinta-feira.

Os outros idosos com casos positivos estão nas casas de repouso, sendo acompanhados por médicos.

Os 7 que testaram negativo estão em um hotel da cidade.