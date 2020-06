Botucatu: Vigilância Ambiental instalará armadilhas contra o Aedes Aegypti

Serão 130 destes objetos alocados em imóveis estratégicos

Da Redação

Paralela à pandemia de covid-19, outra preocupação das autoridades é quanto ao combate à proliferação da dengue em Botucatu. Até o momento, mais de 40 casos foram registrados no município, sendo 20 autóctones, o que faz o setor de Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) intensificar ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Além das constantes ações de nebulização em diversos bairros, a VAS iniciou nesta semana a instalação de armadilhas para captura e posterior monitoramento do comportamento do mosquito, as ovitrampas. Serão 130 destes objetos alocados em imóveis estratégicos de todas as regiões do município.

As ovitrampas, segundo a Vigilância Ambiental, consistem em potes de plástico de cor escura-similares a vasos de plantas- com água e uma palheta de madeira com uma parte submergida para captura de ovos da fêmea do mosquito Aedes aegypti.

Ainda conforme a VAS, as armadilhas permanecerão durante uma semana nos imóveis estratégicos, depois serão recolhidas e o resultado (presença ou não de ovos nas palhetas), associado a outros indicadores entomológicos, auxiliará na definição de áreas prioritárias para intensificação das ações de controle do mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e Zika vírus.