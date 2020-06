Vereador pede manutenção em elevadores nos ônibus do transporte coletivo

O documento, de número 392/2020, foca o pedido em específico na acessibilidade aos veículos

Por Flávio Fogueral

O vereador Carlos Trigo (PDT) teve requerimento aprovado na última sessão da Câmara de Botucatu, onde solicita informações a respeito da manutenção dos ônibus no sistema de transporte coletivo. O documento, de número 392/2020, foca o pedido em específico na acessibilidade aos veículos.

Com a aprovação do legislativo botucatuense, as empresas concessionárias do transporte coletivo (Stadtbus e Reta Rápido), terão quinze dias para informar se estão “realizando a manutenção dos elevadores para cadeirantes nos ônibus”. O requerimento ainda frisa que a fiscalização do Poder Público informe “quanto ao correto funcionamento dos elevadores seja intensificada, visando garantir a acessibilidade do deficiente físico ao transporte público”.

“Fui procurado por cadeirantes, reclamando que em alguns ônibus do transporte coletivo o equipamento (elevador) não está funcionando, impedindo que o usuário com deficiência se utilize do transporte coletivo. Esta situação faz com que o cadeirante tenha que ficar mais tempo no ponto de ônibus, aguardando um próximo veículo em que o dispositivo esteja funcionando, atrasando assim os seus afazeres e a sua volta mais cedo para a casa”, frisa Trigo na justificativa apresentada no requerimento.

O atual sistema de transporte público con­siste em 43 linhas ope­rantes em dois blocos distintos, que não con­correm entre si.