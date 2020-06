Botucatu: Prefeitura já ingressou com ação na Justiça para que possa liberar restaurantes e bares

Neste momento, Botucatu conta com 417 casos positivos de Covid-19

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Botucatu já ingressou na Justiça com uma ação para que Botucatu seja reclassificada na fase amarela do Plano São Paulo, do Governo do Estado, e não fique na fase da laranja, como a Cidade foi rebaixada no Decreto Estadual publicado ontem, pelo Governo Paulista, segundo informações levantadas pelo Jornal Leia Notícias.

A Prefeitura de Botucatu divulgou que ingressou com a ação baseada nos critérios estabelecidos pelo próprio “Plano São Paulo”, do Governo Estadual, projetou todos os indicadores (ocupação de leitos Covid-19, leitos Covid-19 por 100 mil habitantes, variação de casos positivos, variação do número de internações e variação do número de óbitos), que somados aos índices acompanhados diariamente no Município, que comprovam que Botucatu estaria compreendida na fase amarela do Plano.