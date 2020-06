Vestibulares de faculdades e universidades paulistas serão agendados após definição de data do Enem

Audiência foi promovida a partir de manifestação a respeito do aprofundamento de desigualdades educacionais

Integrantes do Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc) e do grupo de trabalho sobre covid-19 da Procuradoria-Geral de Justiça, os promotores João Paulo Faustinoni e Silva e Daniel Serra Azul Guimarães participaram nesta quinta-feira (11/6) de audiência pública online para debater vestibulares e vestibulinhos no contexto da pandemia. O evento foi promovido pela deputada estadual Maria Izabel Azevedo Noronha com a finalidade de discutir a realização das provas para ingresso nas universidades públicas estaduais, na Escola Técnica Estadual (ETEC) e Faculdade de Tecnologia do Estado São Paulo (FATEC).

Depois de manifestação inicial do Ministério Público, representantes das três universidades públicas estaduais afirmaram que as instituições vêm realizando um debate conjunto para o desenho de estratégias quanto à realização das provas, informando ainda que os vestibulares terão sua data adiada. Foi pontuado ainda o estudo de medidas para a adequação do conteúdo das provas, priorizando o currículo dos dois primeiros anos do Ensino Médio. Os representantes das universidades assinalaram que os exames de ingresso possuem regime de cotas para estudantes da rede pública de ensino.

Já a representante do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, Silvia de Lima, informou que os processos seletivos para os cursos semestrais serão mantidos, e realizados por meio de análise de históricos escolares. Ao final, ficou o entendimento de que provas dos vestibulares estaduais só serão agendadas após a determinação da data do Exame Nacional do Ensino Médio. Também houve indicação para que seja mantida uma agenda de debates sobre o tema, diante da necessidade de reavaliação constante do cenário.

A audiência foi promovida a partir de manifestação de preocupação do Geduc a respeito do possível aprofundamento de desigualdades educacionais em decorrência da suspensão das aulas por força da pandemia.

A audiência contou também com as presenças do pró-reitor da Graduação da Universidade de São Paulo, Edmund Baracat; do reitor e da pró-reitora de Graduação da Universidade Estadual Paulista, respectivamente Marcelo Knobel e Eliane Amaral; do coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, José Alves Neto; da representante da União Paulista dos Estudantes Secundaristas Victoria Batista, do integrante da União Estadual dos Estudantes de São Paulo Caio Yuji, do membro da União Nacional dos Estudante Iago Campos, do coordenador do Fórum Estadual de Educação de São Paulo, Leandro Oliveira; do representante da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo Rodrigo Ricupero e da integrante da Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas Silvia Gratti. Participaram ainda a assistente social Isabel Arruda e a psicóloga Larissa Pedott, do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial (NAT) e do grupo de trabalho da PGJ.