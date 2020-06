Bauru realiza mutirão para identificar covid-19; 56 casos positivos são identificados

Ao todo foram analisadas 1069 amostras

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o neste sábado (13), o primeiro “drive-thru” de testes rápidos da Covid-19, no Sambódromo Municipal. A ação teve início às 8h e se estendeu até às 15h40. Com uma fila de aproximadamente cinco quilômetros de veículos, circundando toda a região do Sambódromo, as senhas se esgotaram meia hora depois da abertura dos portões. Foram 138 pessoas envolvidas no evento, incluindo servidores e profissionais da saúde e pessoal de apoio de outras áreas.

Estiveram presentes o prefeito Clodoaldo Gazzetta, os secretários municipais Sergio Henrique Antonio (Saúde), Rick Ferreira (Cultura) e Irineu Ortolani (Agricultura e Abastecimento), representantes das secretarias de Meio Ambiente, Administrações Regionais e Obras. Além do apoio da Emdurb, DAE, Fundo Social de Solidariedade do Município e Polícia Militar.

Ao todo foram analisadas 1069 amostras das quais 56 deram resultados positivos e 1013 negativos. Entre os positivos 35 exames de antígenos foram de pacientes que apresentaram sintomas entre o 3º e 7º dia e outros 21 testes rápidos IGG/IGM de pacientes que não tinham sintomas no momento, mas se referiram a sintomas após 11 a 15 dias até a data da coleta do teste. Portanto, entre os pacientes assintomáticos identificados havia relatos de sintomas no período mínimo de 15 dias atrás, ou seja, não foram identificados assintomáticos puros, sem ter apresentado sintomas seja entre o 3º ou no período de 15 dias.

Para o prefeito Gazzetta, esta testagem em massa é muito importante porque “ajuda no diagnóstico mais rápido e precoce da população que foi exposta ao Covid e está contaminada neste momento, ou aquela população que já teve o contato com o vírus”, salientou. “Daí conseguimos preparar melhor a cidade em termos de planejamento epidemiológico”, concluiu Gazzetta.

A Secretaria de Saúde lembra que este foi o apenas o primeiro de outros testes em massa que deverão ocorrer em outros pontos da cidade. Portanto, quem não conseguiu fazer o teste neste sábado terá outras oportunidades e as pessoas com sintomas também pode ser dirigir a uma das unidades de saúde do município.

Segundo o Secretário Sérgio Henrique Antônio, a realização do drive-thru foi importante ao possibilitar uma noção mais real das pessoas contaminadas no município. “Por isso os exames foram realizados somente em moradores da cidade e, preferencialmente, os que apresentavam sintomas respiratórios como tosse, coriza, febre (sintomáticos)”, enfatizou o secretário.

De acordo com a Secretaria de Saúde os dados da ação deste sábado são considerados ‘extraoficiais’ porque só serão incorporados aos Boletins Epidemiológicos do Município após a devida notificação no Sistema de Vigilância Epidemiológica, o que deverá ocorrer na próxima semana.