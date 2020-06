Botucatu não registra nenhum caso positivo de covid-19 neste sábado (13); cem exames na comunidade apontaram negativos

Desde o início da pandemia são 417 casos positivos de covid-19, com dez mortes

Por Flávio Fogueral

Botucatu não teve nenhum caso positivo de covid-19 registrado neste sábado, 13 de junho, segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro. Informação consta no boletim epidemiológico emitido no início da noite.

Segundo o gestor, a constatação ocorreu com os resultados de cem exames recebidos no sábado de pessoas encaminhadas pela Central Coronavírus. Todos apontaram negativos para a presença do vírus SARS-Cov2. Desde que as testagens na comunidade tiveram início, em abril, foram 323 casos positivos e 2568 negativos. A última vez que os exames na população não apresentaram novos contaminados pelo coronavírus foi em 31 de maio.

Spadaro frisa que neste momento, a Cidade prossegue com três pacientes positivos para a covid-19 e 130 pessoas em isolamento domiciliar recebendo cuidados médicos e monitorados. Quanto a internação hospitalar, são quinze moradores de Botucatu em serviços especializados, sendo que treze estão no Hospital das Clínicas (HCFMB) e dois no Hospital Unimed.

A taxa de ocupação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 16% no HCFMB- cinco das trinta vagas estão ocupadas neste sábado. O hospital atende a toda região, em uma população estimada em dois milhões de habitantes. Já o Hospital Unimed prossegue com dez leitos em UTI sem ocupação.

Desde o início da pandemia Botucatu contabiliza 417 casos positivos de covid-19, com dez mortes. Também são 274 pessoas recuperadas da doença.