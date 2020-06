São Paulo tem mais de 10,5 mil mortes causadas pelo novo coronavírus

Até hoje (13), o estado contabiliza 172.875 casos confirmados

Da Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, mais 213 óbitos provocados pelo novo coronavírus. Com isso, já soma 10.581 mortes por covid-19 [a doença causada pelo novo coronavírus] desde o início da pandemia.

Até hoje (13), o estado contabiliza 172.875 casos confirmados do novo coronavírus, com 31.935 pessoas curadas após terem recebido alta hospitalar.

Dos 645 municípios paulistas, 578 já registraram ao menos um caso confirmado da doença, sendo que em 306 deles já foi anotado ao menos um óbito.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) alcançou hoje 76,4% na Grande São Paulo e 69,4% no estado. Há quase 14 mil pacientes internados no estado com suspeita ou confirmação de coronavírus, sendo 8.488 em enfermarias e 5.387 em UTIs.