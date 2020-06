Botucatu: Sincomércio sugere abertura das lojas das 11h às 15 horas

Sindicato apresentou uma sugestão aos empresários do setor, que terá que funcionar por apenas 4 horas diárias

Do site Botucatu Online

O Sincomércio de Botucatu lamentou a decisão de reclassificar as atividades econômicas da Cidade, rebaixada para a fase laranja pelo Estado, e destacou que foi um retrocesso extremamente prejudicial para o comércio.

Apesar do “retrocesso”, Fátima Baldini, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu e Região, está apostando na manutenção das atividades não essenciais como havia sido classificada anteriormente na fase amarela, com a Justiça acatando as medidas contra a doença tomada pelos gestores da saúde e administração pública.