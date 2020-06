Morre o ex-judoca botucatuense Bié, vítima de Covid-19

Bié foi selecionado para as Olimpíadas de Barcelona, em 1992

Do Leia Notícias

O ex-judoca botucatuense, Antônio Gabriel Filho, conhecido por Bié, faleceu neste domingo, 14, vítima da Covid-19.

Bié foi um dos principais nomes da modalidade, não apenas em Botucatu, mas em todo o País. Ele foi campeão paulista de judô, vice-campeão sul-americano, campeão de Jogos Abertos e chegou a ser selecionado para as Olimpíadas de Barcelona, em 1992.

Agrônomo de formação, há 11 anos Bié se encontra em estado vegetativo, morando em Cascavel-PR. Em 2009, em um procedimento cirúrgico para remoção de apendicite, uma complicação da anestesia teria causado parada respiratória e posteriormente parada cárdica. A falta de oxigenação no cérebro causou sérios danos ao botucatuense.

Porém, neste domingo, a mãe de Bié, Maria Gabriel confirmou q morte do ex-judoca, por Covid-19. “Com grande tristeza, comunico o falecimento do nosso amado Bié. Após 11 anos na cama, foi levado agora pela Covid. Agradecemos imensamente todas orações e mensagens. Estamos seguros que ele descansou e está em paz na casa do Pai. Não haverá velório”, disse a mãe.