Números de casos de covid-19 em Botucatu apresentam diferenças entre os balanços do governo do Estado e Prefeitura

Enquanto município ressalta haver total de 417 infectados, Estado frisa que são dez a mais

Por Flávio Fogueral

Os números de casos confirmados de covid-19 têm apresentado divergência nos balanços emitidos pela Prefeitura de Botucatu e os apresentados pelo governo do Estado. No último boletim epidemiológico, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, o total de infectados é de 417 desde o início da pandemia na Cidade.

No entanto, no balanço da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com base nas informações do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), o total de casos positivos em Botucatu seria de 427, dez a mais do que o anunciado pelo município.

O boletim estadual mais recente foi finalizado às 16 horas de domingo, 14 de junho, e contém balanço com dados informados do dia anterior. Ainda no documento do governo paulista, a taxa de letalidade é de 2,3%. Em ambos balanços- municipal e estadual-, o número de óbitos é o mesmo: dez.

Pela evolução da doença no balanço do governo paulista, Botucatu possuía 380 casos positivos no dia 8 de junho, passando para 383 (dia 9), 393 (dia 10), 411 (dia 11), 425 (dia 12), 426 (dia 13), chegando aos 427 botucatuenses com covid-19 neste domingo, 14 de junho.

Já nos boletins municipais, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou que no dia 8 de junho havia 373 positivos (com nove óbitos), passando para 384 positivos (9 de junho). Já no dia 10 foram 404 positivos. Em 11 de junho, ocorreu a décima morte e o total de casos passou a 417, número que se mantém até este domingo (14).

Procurados, o secretário municipal de Saúde e a Prefeitura de Botucatu não se manifestaram, até o fechamento desta matéria, oficialmente a respeito da diferença entre os balanços efetuados pela pasta e pelo governo do Estado.

No dia 10 de junho, porém, Botucatu foi reclassificada no Plano SP- que prevê etapas de flexibilização das atividades econômicas- da Fase 3, com mais possibilidades de atuações dos setores produtivos, para a Fase 2, onde há maiores restrições. A mudança acompanha o desempenho do Departamento Regional de Saúde VI, sediado em Bauru, que levou em considerações pontos como oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), isolamento social e avanço no número de casos.

Os dados do governo paulista podem ser acessados pelo link: https://www.seade.gov.br/coronavirus/