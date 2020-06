Embraer anuncia novo presidente após fracasso na venda para a Boeing

A mudança entra em vigor imediatamente

A Embraer inicia hoje o seu processo de reestruturação com a reintegração da área de aviação comercial e anuncia Arjan Meijer como o novo presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, sucedendo John Slattery. Arjan passa a se reportar diretamente a Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer. A mudança entra em vigor imediatamente.

Arjan, 47 anos, atuava como Chief Commercial Officer (CCO) da Embraer Aviação Comercial desde janeiro de 2017. Durante sua gestão como CCO, ele foi responsável pela área global de vendas e marketing, contribuindo para a empresa conquistar 35 campanhas de vendas. Arjan entrou na companhia em abril de 2016 como vice-presidente da Aviação Comercial para Europa, Oriente Médio, África e Rússia.

Antes da Embraer, Arjan atuou por 15 anos em vários cargos de liderança no grupo KLM. Suas últimas posições foram de vice-presidente de serviços técnicos e desenvolvimento de frota na subsidiária KLM Cityhopper e diretor-geral da KLM Engenharia no Reino Unido. Arjan se formou na Universidade de Delft, na Holanda, e na Universidade Purdue nos Estados Unidos. Ele tem mestrado em Engenharia Aeronáutica e MBA em Administração e Negócios.

“Arjan fez um excelente trabalho como líder da área de vendas na aviação comercial. Ele tem energia, experiência internacional e competências necessárias para liderar a unidade de negócio neste momento único”, disse Francisco Gomes Neto.

Ao mesmo tempo, John Slattery está deixando a Embraer para trabalhar em um dos principais parceiros da companhia na indústria de aviação. Desde julho de 2016, John lidera o negócio da Aviação Comercial. Anteriormente, ele atuou como Chief Commercial Officer (CCO) desde novembro de 2012.

“John desempenhou uma função central na empresa durante um período bastante desafiador. Agradeço a ele por toda a dedicação e comprometimento à companhia, aos clientes, colaboradores e parceiros,” disse Alexandre Silva, presidente do Conselho da Embraer. “Felizmente, a indústria continuará a contar com ele, que permanecerá atuando no setor de aviação”.